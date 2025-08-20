Amenazas: aprehendieron a un hombre y secuestraron armas en un allanamiento

Personal del Gabinete Criminológico llevó adelante un allanamiento en un domicilio de calle Liniers al 1600, en el marco de una investigación iniciada por una denuncia de amenazas radicada en la Comisaría de la Mujer y la Familia. La orden fue otorgada por el Juzgado de Garantías de San Nicolás y permitió la aprehensión de un hombre de 43 años.

Durante el procedimiento se secuestró un revólver calibre 22 apto para el disparo, una escopeta calibre 16 y cartuchería de distintos calibres. El sujeto quedó alojado en el sector de calabozos, imputado en la causa que instruye la Fiscalía local.