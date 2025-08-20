Perpetua para Francisco Vlaeminck y 13 años de cárcel para Franco Daiana por el femicidio de Naiara

El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 de San Nicolás resolvió este martes la causa por el femicidio de Naiara Durán. Francisco Vlaeminck recibió la pena de prisión perpetua como autor del crimen, mientras que su pareja, Daiana Franco, fue sentenciada a 13 años de cárcel. En tanto, el padre de la joven, acusado de encubrimiento, resultó absuelto por falta de pruebas. La lectura del veredicto generó confusión inicial, ya que se mencionó una condena de 12 años para Franco, pero el fallo escrito confirmó finalmente que la sanción es de 13.

Naiara Durán, de 25 años, había desaparecido el 13 de agosto de 2023 y su cuerpo fue hallado cuatro días después en un tambor en un brazo del río Paraná, con signos de violencia y múltiples heridas de arma blanca. Tras conocerse la sentencia, el abogado defensor de los condenados, Adolfo Suárez Erdaire, adelantó que recurrirá a instancias superiores para apelar la decisión judicial.