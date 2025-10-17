San Pedro sumó 7 medallas en la tercera jornada de los Juegos Bonaerenses 2025

La delegación de San Pedro vivió una tercera jornada llena de logros y emociones en los Juegos Bonaerenses 2025, con nuevas medallas obtenidas y varias disciplinas clasificadas a instancias decisivas que se disputarán mañana.

Entre los resultados más destacados, Ruth Mansilla se consagró campeona en Salto en Largo Sub 15 Motor obteniendo la medalla de oro, al igual que Pía Pacheco, quien logró el primer puesto en Taekwondo. En la misma disciplina, Brando Borordo, Candelaria De la Fuente y Martina Borda alcanzaron el segundo puesto, obteniendo medallas de plata.

Vilma Gerini consiguió la medalla de bronce en chinchón, mientras que Josefina Balagué obtuvo bronce en patín. También en patín, Alondra Degliantoni finalizó en el octavo puesto tras una destacada participación.

En ajedrez, Valentina Gallo ganó su partida y continúa primera en la categoría Sub 18 femenino, con las dos últimas rondas programadas para mañana.

El Sóftbol Sub 16 masculino logró una gran victoria y clasificó a semifinales, mientras que los equipos Sub 18 y Sub 16 femenino cayeron en sus respectivas presentaciones.

En natación, varios representantes sampedrinos avanzaron a las finales: Valentina Boari competirá en los 200 metros libre Sub 14; Tobías Gelabert en los 50 metros libre Sub 16; Iñaki Iglesias en 100 metros pecho y Santino Alcón en 100 metros mariposa. Además, Ana Yeri, Brunella Carro, Mateo Girard y Santiago Peciña también clasificaron a las finales.

En las disciplinas colectivas, el Fútbol Playa empató 5 a 5 y jugará semifinales, al igual que el Futsal, que ganó 4 a 1, y el Básquet, que también se impuso y accedió a la próxima fase. Pelota Paleta superó a Lezama por 15-3 y 15-5, asegurando su lugar en semifinales.

En Lucha Olímpica, Naara Lezcano ganó por superioridad técnica y avanzó a la final, mientras que el equipo de Fútbol PCD Sub 16 Nivel B goleó 9 a 1 y también estará en semifinales. En Fútbol 11 femenino, el equipo Sub 14 ganó 3-0 y el Sub 18 empató 0-0, manteniéndose ambos en competencia.

La Municipalidad de San Pedro destacó el compromiso y el excelente desempeño de todos los deportistas que integran la delegación, el acompañamiento de las familias y el trabajo constante de las Escuelas Deportivas Municipales, bajo la coordinación de la Dirección de Deportes que encabeza Valentín Bravo. Cada jornada reafirma el crecimiento del deporte sampedrino y el orgullo de representar a nuestra ciudad en la competencia más importante de la provincia.