San Pedro: secuestran cocaína valuada en más de dos millones tras allanamientos simultáneos

En la tarde del miércoles, efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de San Nicolás realizaron dos allanamientos simultáneos en San Pedro, en el marco de una investigación destinada a desarticular una red de comercialización de estupefacientes.

Durante los operativos se secuestraron envoltorios de cocaína fraccionados, dinero en efectivo, teléfonos celulares y balanzas de precisión, estimándose el valor de la droga en más de dos millones de pesos. La pesquisa, que incluyó seguimientos, vigilancias y escuchas telefónicas, permitió identificar a un hombre mayor de edad que comercializaba drogas al menudeo, utilizando también la vivienda de su pareja para ocultar parte de la sustancia.

En uno de los domicilios se encontraron más de cincuenta envoltorios listos para la venta, mientras que en otra vivienda se halló una balanza oculta en una maceta. Además, en un domicilio de calle Dávila al 700, los agentes secuestraron una escopeta recortada calibre 14, dinero y un celular, notificando a la pareja del investigado por tenencia ilegal de arma de fuego.

El principal sospechoso fue aprehendido y enfrenta cargos por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Todo lo incautado quedó a disposición de la justicia, donde será analizado en el marco del expediente judicial. (Fuente: Diario El Norte)