La inflación de agosto fue del 1,9 % y acumula un 19,5 % en lo que va del año

La inflación de agosto de 2025 se ubicó en 1,9%, acumulando un 19,5% en los primeros ocho meses del año y un 33,6% en los últimos 12 meses, según informó el INDEC. A pesar de la inestabilidad electoral y la suba del dólar, el impacto en los precios fue moderado, quedando la cifra levemente por debajo de lo que habían proyectado consultoras privadas. En comparación, el índice de la Ciudad de Buenos Aires registró un 1,6%, lo que muestra cierta desaceleración respecto a meses previos.

En cuanto a los rubros, el mayor aumento se dio en Transporte (3,6%), seguido por Bebidas alcohólicas y tabaco (3,5%), mientras que Prendas de vestir y calzado fue la única división con retroceso (-0,3%). Los servicios subieron un 2,5%, por encima de los bienes (1,6%), y dentro de las categorías se destacaron los precios regulados (2,7%), el IPC núcleo (2,0%) y los estacionales (-0,8%), evidenciando disparidad en la evolución de los distintos sectores de consumo.