Condenaron a un sujeto de 39 años por abuso sexual agravado, amenazas y múltiples hechos de desobediencia

El Tribunal en lo Criminal N° 1 del Departamento Judicial San Nicolás dictó sentencia condenatoria contra Mariano Walter Marcell, de 39 años, oriundo de San Pedro, encontrado penalmente responsable de una serie de delitos de gravedad.

La resolución fue firmada el 10 de septiembre de 2025 por el juez Dr. Cristian Eduardo Ramos, y notificada oficialmente el día siguiente. Marcell fue condenado como autor de abuso sexual con acceso carnal agravado, además de amenazas coactivas, violación de domicilio, hurto y múltiples hechos de desobediencia judicial, muchos de ellos en concurso ideal.

El fallo detalla trece hechos en los que se comprobaron conductas delictivas, entre ellos: abuso sexual con acceso carnal agravado (art. 119 del Código Penal), amenazas coactivas, hurto, violación de domicilio y reiterados incumplimientos a medidas judiciales.

El proceso judicial, que tuvo como denunciante a una vecina de San Pedro, se tramitó bajo la causa SN-330-2025, acumulada a expedientes previos. Tras el análisis de pruebas y audiencias, el tribunal concluyó que Marcell debía ser responsabilizado por la totalidad de los cargos.

La sentencia establece la condena en el marco de lo dispuesto por el Código Penal y el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires.