San Pedro Country Music Festival: confirman la grilla de espectáculos

El San Pedro Country Music Festival promete un emocionante fin de semana lleno de música y baile en la Avenida Costanera. Con más de 60 shows y el gran encuentro de Line Dance, el evento se llevará a cabo del viernes 27 al domingo 29 de septiembre. Aquí te ofrecemos un adelanto de lo que podrás disfrutar cada día.

Viernes 27 de septiembre – 13:00 hs

La jornada del viernes contará con presentaciones de artistas destacados como Old Richard & his Band, Marcos Ferragut, Los Revival, Marcos Lenn, Poker, Credenciales, The Greens, Brene Country & Folk, No Way, Bettie and The Rurals (Chile), Clan Farsante, Frank Jacket y Los de Río Seco (Chile), La Blue’s Ayres Band, Sanfolk, La Taba Country, The Reason, Ochenta Noventa, Cherry Collins, Rock Idol’s (Back to 50’s), Pelvis y D’Vintash.

Sábado 28 de septiembre – 11:00 hs

El sábado, la música comenzará desde temprano con artistas como Tinta de UBA, Rockabilly Quatro, Queen Bee, Lajtavary Family Band, Greentongues, Queen of Hearts & 4 de copas, Gabriel Grätzer, Alex Viera & The Trackers (Uruguay), Mr. Bill, Mila Barcala, White Pepper (Chile), Charlie Callthrop All Stars, Kurt’s Friend’s, Meliza Blanco, Henry Donati, Melody & Co., La Rockabilera del Sur, Fernando Goin, King Bee (20 años), Tennessee Country, Orlando Curti & The Groove Seekers, Max & Line Dance Show, Adrian Tigen, y Angry Zeta «All Star Bluegrass».

Domingo 29 de septiembre – 10:30 hs

El domingo, el evento principal será el encuentro de Line Dance «All Together #4» en la Avenida Costanera. Además, se presentarán Los Solitarios, La Nave de Arnaldo, Carlos Arcuri & The Dusty Devils, Leyendas, Rooster, Mr. Kite (Tributo Beatles), Hot Pickin’ Brothers, Tributo a Johnny & June, Nico Aulet + Ronda de Tambores, Interpaul (Tributo a Paul McCartney), Naty Bravo, Far West (Tributo a Creedence), Wayra Iglesias, Fer Couto’s Wandering Souls, Pasto Loco, Riordan Irish Folk, Renegades Country Band (Chile), y No Bull.

No te pierdas este increíble festival que reúne lo mejor de la música country y el Line Dance en un solo lugar. Ven y disfruta de un fin de semana inolvidable en San Pedro.