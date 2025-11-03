Sampedrinos nuevamente bajo la lupa por presunta participación en una estafa piramidal

La Justicia sanjuanina le dio inicio a una investigación que busca desentramar a una plataforma que operaba tanto en su provincia como en Buenos Aires, estafando a distintas personas, prometiéndoles cobrar intereses a través de una inversión. La plataforma Zunkets IFC prometía rentabilidades diarias de entre 1% y 3% en dólares mediante supuestas inversiones en criptomonedas, pero la plataforma dejó de funcionar y los usuarios perdieron el acceso a sus fondos.

Según trascendió, al menos dos sampedrinos estarían involucrados junto a un vecino de San Nicolás, administrando grupos locales de captación de inversores bajo un sistema similar al de la conocida estafa de “la china”. Mientras en San Juan ya se investigan más de 120 casos, en el Departamento Judicial San Nicolás aún no se habrían radicado denuncias, aunque se mantiene la alerta por posibles afectados en la región.

con información de Diario El Norte.