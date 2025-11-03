Allanamiento y detención de un conocido delincuente por un robo por efracción

En horas de la tarde de hoy, personal de la Estación de Policía Comunal de San Pedro llevó a cabo un allanamiento en una vivienda ubicada en calle Ruffa, entre La Laguna y Ansaloni, donde reside un reconocido malviviente.

La medida fue dispuesta en el marco de una investigación por un robo agravado por efracción, ocurrido durante el pasado fin de semana en una finca situada en calle F. C. Rodríguez, entre Mitre y 25 de Mayo.

Gracias al análisis de cámaras de seguridad municipales y de vecinos, el Grupo Táctico Operativo (GTO) logró identificar al sospechoso. Durante el operativo, se procedió al secuestro de varios elementos sustraídos, entre ellos zapatillas, un reloj y un gemelo, además de concretarse la aprehensión del delincuente, quien fue trasladado a la dependencia policial y permanecerá alojado hasta su traslado a sede judicial previsto para mañana.