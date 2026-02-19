Ruta 9: Confirman que la estación de pesaje será instalada a la altura de El Paraíso

El Ministerio de Economía de la Nación lanzó la semana pasada el proceso de licitación para privatizar 2.500 kilómetros de rutas nacionales bajo el esquema de la Red Federal de Concesiones. Dentro de ese paquete se encuentra el denominado “Tramo Portuario Sur”, un corredor estratégico de 637 kilómetros que atraviesa el norte de la provincia de Buenos Aires y que contempla la posible instalación de nuevas estaciones de peaje.

Para la región, el punto más relevante es la propuesta de ubicar una cabina a la altura del kilómetro 195 de la Ruta 9, en jurisdicción del partido de Ramallo, en la zona de El Paraíso.

El pliego de bases y condiciones establece que el futuro concesionario deberá hacerse cargo de 164 kilómetros de la Ruta 9 —Autopista Buenos Aires–Rosario— desde Campana hasta el Arroyo del Medio, además de los primeros 473 kilómetros de la Ruta 188, que se extienden desde el Puerto de San Nicolás hasta Realicó, en la provincia de La Pampa.

Actualmente, el corredor cuenta únicamente con dos estaciones de peaje: una en Zárate (kilómetro 94 de la Ruta 9) y otra en Junín (kilómetro 152 de la Ruta 188). Sin embargo, la propuesta técnica incluida en la licitación —cuyas ofertas se conocerán el próximo 7 de mayo— plantea ampliar el sistema a un total de cinco cabinas, entre ellas la proyectada para Ramallo.