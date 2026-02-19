Detuvieron en Zárate a uno de los partícipes del robo agravado en Gomendio al 600

Personal de la Sub DDI Baradero–San Pedro detuvo en la ciudad de Zárate a un hombre acusado de haber participado en un robo agravado ocurrido en una vivienda de la intersección de San Martín y Gomendio, propiedad de un reconocido comerciante de San Pedro. La causa, caratulada “Robo agravado y privación ilegal de la libertad” (I.P.P. N° 16-01-000574-26), es investigada por la UFI N° 11 de San Pedro.

La pesquisa incluyó el análisis de imágenes del Centro de Monitoreo de la Municipalidad de San Pedro y de cámaras privadas, lo que permitió identificar que los autores se movilizaban en un Volkswagen Suran verde claro, dominio OWW281, que fue visto saliendo de la ciudad tras el hecho. A partir de ello, se solicitó a centros de monitoreo de localidades vecinas incorporar la patente a los lectores LPR. Desde el Centro de Operaciones de Zárate (COZ) informaron que el vehículo había sido detectado en dos oportunidades en esa ciudad.

Con esa información, efectivos de ambas Sub DDI realizaron tareas encubiertas conjuntas y lograron interceptar el rodado en la intersección de las calles Osvaldo Pugliese y Carlos Gardel. Los ocupantes intentaron darse a la fuga, pero fueron detenidos tras un operativo cerrojo. En el interior del vehículo viajaban un hombre y una mujer.

Al inspeccionar el automóvil, los agentes constataron que los cristales tenían grabado el dominio III565, diferente al colocado, y que el rodado poseía pedido de secuestro activo desde el 16 de octubre de 2025 por “Robo calificado automotor”, con intervención de la UFI de Benavídez.

Ante la presunción de que el vehículo fue utilizado en el hecho investigado en San Pedro y la similitud física del detenido con el sospechoso registrado en las filmaciones, la UFI N° 11 avaló lo actuado y dispuso la aprehensión del hombre por “Robo agravado y privación ilegal de la libertad”. El automóvil quedó a disposición de la fiscalía sampedrina.

En paralelo, la Sub DDI Zárate inició actuaciones con intervención de la UFI N° 7 de esa ciudad por “Encubrimiento, atentado y resistencia a la autoridad”, imputando a ambos ocupantes. El detenido será indagado en sede judicial y permanecerá alojado en la Sub DDI Baradero hasta que se disponga su traslado a otra dependencia policial.