Robó una moto, chocó y fue detenido tras intentar escapar

Un vecino de 57 años denunció el sábado en la EPC local el robo de su motocicleta Mondial 110cc, la cual había dejado estacionada en la vía pública en Urraco al 100 con la llave colocada.

En simultáneo, un llamado al 911 alertó sobre un accidente en Avenida Sarmiento y Beaumont, donde un automóvil Volkswagen Up, conducido por una mujer de 57 años, colisionó con una motocicleta cuyo conductor se dio a la fuga. Tras un rápido operativo, el sospechoso fue interceptado en Dr. Rojas al 800: se trata de un joven de 23 años, quien tenía en su poder la moto sustraída. El aprehendido fue trasladado al hospital local por lesiones leves y quedó en observación, mientras que la UFI N° 7 dispuso las actuaciones correspondientes y su posterior libertad.