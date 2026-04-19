Incendio en una vivienda: no hubo heridos y habría sido por una falla eléctrica

Un incendio se desató en una vivienda ubicada en Liniers al 1700, donde intervino personal policial tras un llamado al 911 que alertaba sobre un foco ígneo en el domicilio de un hombre de 55 años.

En el lugar trabajaron los Bomberos Voluntarios de San Pedro, con la Unidad 43 a cargo del suboficial principal Ángel Alzogaray, quienes lograron sofocar las llamas. Según se informó, no habría indicios de intencionalidad y el propio propietario indicó que el siniestro se habría originado por un desperfecto eléctrico. No se registraron personas lesionadas, aunque sí daños materiales, y no se adoptaron medidas judiciales.