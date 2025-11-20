Robo en un local gastronómico y tres aprehendidos tras un allanamiento de urgencia

En la mañana de este martes, un comerciante gastronómico denunció un robo en su local ubicado en la esquina de Bottaro y L. Mansilla, donde desconocidos ingresaron tras forzar las medidas de seguridad y romper el candado de acceso principal. Del interior sustrajeron una cafetera express comercial, un teléfono celular y mercaderías varias. El damnificado aportó a la Policía las imágenes de las cámaras de seguridad instaladas en el lugar.

A partir de esa evidencia, personal del GTO logró identificar sin dudas a tres hombres —conocidos por los efectivos— captados por las cámaras. Dos de ellos residen en una vivienda de Zanuccoli al 200, en el barrio Villa Igoillo. Informada la UFI N.º 11, se dispuso un allanamiento de urgencia en dicho domicilio, operativo que arrojó resultado altamente positivo: se secuestraron la cafetera y el celular robados, mercadería, prendas de vestir utilizadas durante el hecho y hasta el candado violentado.

Los tres sujetos fueron aprehendidos y trasladados a la Comisaría, donde quedaron a disposición de la Fiscalía. Fueron notificados conforme al artículo 60 del CPPBA por el delito de robo, mientras que los elementos recuperados serán restituidos al damnificado.