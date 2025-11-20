Difunden imágenes del robo de una moto Lavalle y Belgrano, buscan datos para recuperarla

Una joven de 25 años denunció el robo de su motocicleta en pleno centro de San Pedro y pidió colaboración a la comunidad a través de redes sociales. El hecho ocurrió el lunes por la tarde en la zona de Lavalle y Belgrano, donde había dejado su Gilera Smash 110, patente A164IBC estacionada frente al Conservatorio local.

Según consta en la denuncia radicada en la Comisaría de San Pedro, Partido de San Pedro, Provincia de Buenos Aires, la mujer dejó la moto alrededor de las 14:00, trabada únicamente con el bloqueo de volante, y al regresar una hora más tarde constató que había sido robada. La víctima declaró ser la propietaria legítima del vehículo y aportó los datos completos de chasis, motor y aseguradora. También mencionó que personas del lugar —cuyas identidades decidió no revelar— indicaron que el ladrón habría escapado hacia la zona de Bottaro al 100, aunque la denunciante dijo desconocer si hay cámaras públicas cercanas.

El procedimiento policial se desarrolló bajo las formalidades previstas por el Código Procesal Penal y las leyes provinciales de protección a las víctimas. La denunciante fue informada de sus derechos, prestó juramento y ratificó su declaración ante el personal policial a las 16:30 del 19 de noviembre de 2025.

En paralelo, publicó un mensaje en redes sociales pidiendo colaboración para localizar el rodado:

“Me robaron esta moto. Gilera Smash 110, patente A164IBC. Me ayudan si comparten. Esquina de Lavalle y Belgrano”, acompañado de un número de contacto: 3329 646425.

La policía trabaja para identificar al autor y dar con el vehículo sustraído.