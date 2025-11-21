Accidente entre una camioneta y una motocicleta dejó a un joven herido

En la tarde de ayer, personal policial acudió a la intersección de Lucio Mansilla y Belgrano, donde por motivos que aún se investigan se produjo una colisión entre una camioneta Toyota Hilux gris con tráiler, conducida por un hombre de 39 años, y una motocicleta Motomel negra de 150 cc guiada por un joven de 21 años.

El motociclista fue trasladado consciente al Hospital local, donde se constató que presentaba un traumatismo facial. La fiscalía local dispuso la formación de una causa por lesiones culposas y el secuestro de ambos vehículos, que quedaron alojados en el depósito judicial.