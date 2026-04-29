Difunden imágenes del robo a un local de indumentaria: las cámaras captaron toda la secuencia

A pocas horas de haberse conocido el robo, se dieron a conocer las imágenes registradas por las cámaras de seguridad del local comercial, las cuales aportan nuevos detalles sobre el hecho ocurrido este miércoles en un negocio de indumentaria deportiva ubicado en calle Sarmiento al 950.

En los videos se observa cómo al menos dos individuos llegan al lugar, fuerzan la reja de seguridad y, tras romper el vidrio de la puerta de acceso, logran ingresar al establecimiento. Una vez dentro, recorren el comercio y sustraen distintas prendas antes de retirarse rápidamente. El hecho, que se produjo durante la madrugada, derivó en un operativo policial que permitió la detención de uno de los sospechosos, quien tenía en su poder parte de la mercadería robada. En tanto, la investigación continúa para identificar y dar con los restantes involucrados.