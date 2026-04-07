Robo de bicicleta: piden ayuda para recuperarla tras un hecho en una vivienda

Una vecina denunció a través de redes sociales el robo de su bicicleta, ocurrido este martes entre las 18:00 y las 19:30 en su domicilio. Según detalló en la publicación, autores desconocidos sustrajeron el rodado en ese lapso de tiempo, sin que hasta el momento se tengan datos concretos sobre los responsables.

La bicicleta es marca Aurora, rodado 29, de color negro con detalles azules, incluyendo la linga de seguridad y una botella ubicada en el caño diagonal, ambos del mismo color. La víctima solicitó la colaboración de la comunidad para aportar cualquier información que permita dar con el rodado, y pidió compartir la publicación para ampliar la difusión del caso.