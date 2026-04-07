Intervención policial por conflicto de pareja: no hubo delito penal

Personal de la EPC San Pedro acudió a un llamado al 911 por un conflicto de pareja registrado en una vivienda de calle Lucio Mansilla al 6400. En el lugar, los efectivos se entrevistaron con una mujer de 34 años y un hombre de 31, procediendo al traslado del masculino a la Comisaría de la Mujer y la Familia para la correspondiente radicación de la denuncia, mientras que la femenina fue derivada a la dependencia policial a los fines legales.

Intervino la UFI N° 11, que resolvió no adoptar medidas al no configurarse un delito penal. En consecuencia, se dispuso la intervención del Juzgado de Faltas y del Juzgado de Garantías, otorgándose posteriormente la libertad a la mujer involucrada.