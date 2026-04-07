Operativo de saturación en locales nocturnos: clausuraron el «Chino Bar»

Personal de la Estación de Policía Comunal (EPC) de San Pedro llevó adelante un operativo de saturación en la zona comercial de la ciudad, enfocado en locales de esparcimiento nocturno. Como resultado de los controles, se realizaron inspecciones en distintos establecimientos para verificar el cumplimiento de las normativas vigentes.

En este marco, se constató que el local bailable “Hollywood”, ubicado en Balcarce al 200, cuenta con la habilitación municipal correspondiente y se encuentra en regla. En cambio, en el establecimiento “Chino Bar”, situado en San Lorenzo al 2200, se detectó la falta de habilitación municipal, REBA y otras condiciones de seguridad e higiene, por lo que se dispuso su clausura con intervención del Juzgado de Paz Letrado de San Pedro.