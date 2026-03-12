Robaron una bicicleta y buscan identificar si alguien la está ofreciendo
Una vecina denunció el robo de su bicicleta ocurrido durante la tarde del día martes frente a una verdulería ubicada sobre calle San Martín, entre Segundo Sombra y Rómulo Naón. El hecho se habría producido alrededor de las 18 horas, cuando desconocidos sustrajeron el rodado.
Tras lo sucedido, la víctima realizó un pedido de difusión a través de redes sociales para intentar recuperar la bicicleta, una Raleigh Venture 2.0 rodado 26, que posee como características particulares un portacaramañola negro en la parte superior del cuadro y un porta inflador.
“Me robaron mi bici cerca de las 18 hra en la verduleria San Martin entre Segundo sombra y Romulo Naon si alguien la esta ofreciendo ya saben es robada en cuanto a la bicicleta es una Raleigh venture 2.0 rodado 26 como característica particular es que esta posee elemento portacaramañola color negro en parte superior del cuadro y porta inflador en parte superior. Les agradecería que compartan desde ya mil gracias!”.