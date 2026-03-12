Cuatro allanamientos en Zárate por el grave robo en Gomendio y San Martín: detuvieron a otro sospechoso

Personal de la Sub DDI Baradero–San Pedro logró identificar y detener a uno de los presuntos autores de un robo agravado ocurrido en una vivienda ubicada en la esquina de San Martín y Gomendio, propiedad de un reconocido comerciante de la ciudad.

A partir de tareas investigativas y el análisis de cámaras del Centro de Monitoreo municipal y privadas, los efectivos lograron establecer la identidad de los sospechosos. Con esos elementos, la fiscal Dra. Ramos solicitó órdenes de allanamiento al Juzgado de Garantías, que fueron otorgadas y ejecutadas en cuatro domicilios de la ciudad de Zárate, con la participación de personal de la Sub DDI San Pedro, la EPC San Pedro, GAD San Pedro y GAD Campana.

Durante los procedimientos se secuestraron dos handys con frecuencia policial, un par de guantes, dos chapas patentes, un revólver calibre .22 con cuatro municiones y un teléfono celular. Además, se concretó la detención de un hombre mayor de edad, acusado de robo agravado por el uso de arma de fuego.

El detenido será indagado en la jornada de hoy en la UFI N° 11 de San Pedro y permanecerá alojado en la Sub DDI Baradero a la espera de cupo en otra dependencia policial.