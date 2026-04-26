Robaron una bicicleta de una nena tras romper la lona de una camioneta

Un hecho de inseguridad se registró en la jornada de ayer en calle Ruiz Moreno al 300, donde autores ignorados rompieron la lona de una camioneta y sustrajeron una bicicleta perteneciente a una menor.

Según se pudo saber, los propietarios del vehículo, oriundos de Capital, se encontraban participando de un evento al momento del robo, situación que habría sido aprovechada por los delincuentes para cometer el ilícito. La familia solicita difusión para lograr recuperar el rodado.