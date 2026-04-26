Grave choque de motos en Villa Ramallo: un hombre de 74 años está en estado crítico

Un grave accidente entre motocicletas ocurrido el 24 de abril en Villa Ramallo dejó a un hombre de 74 años con lesiones de extrema gravedad y riesgo de vida, tras colisionar con un adolescente de 16 años. El hecho, caratulado como “lesiones culposas”, tuvo lugar en la intersección de avenida Dr. Bonfiglio y calle Dr. Ginocchio, donde por causas que se investigan impactaron una Honda XRE 300 Rally y una Guerrero Trip 110 cc.

Ambos conductores fueron trasladados al Hospital Gomendio, pero debido a la gravedad de las heridas, el hombre mayor fue derivado al Hospital Sadiv de San Pedro para una atención de mayor complejidad. En tanto, el menor resultó ileso. La Justicia dispuso la intervención de Policía Científica para determinar la mecánica del siniestro, mientras la investigación continúa en curso.