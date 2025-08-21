Revocan la falta de mérito y confirman el avance a juicio por acopio de metales de manera ilegal

La Cámara Federal de Rosario revocó la falta de mérito que había beneficiado a cuatro comerciantes de chatarrerías de San Pedro y San Nicolás, acusados de acopiar cobre de origen ilegal. La medida se tomó tras un recurso del Ministerio Público Fiscal, que logró que la causa avance hacia un juicio oral y público por el delito de encubrimiento.

La investigación se inició en 2021, luego de una denuncia de Telecom Argentina por el robo de cables en San Pedro. En los allanamientos realizados en 2022 se secuestraron 7.500 kilos de cobre, además de dinero, vehículos y documentación vinculada a la compra de materiales sin respaldo legal.

En un primer momento, el juez federal de San Nicolás había dictado la falta de mérito al no encontrar pruebas suficientes. Sin embargo, tras la apelación, la Cámara consideró que las pruebas reunidas permiten sostener la hipótesis de la fiscalía y ordenó la continuidad del proceso judicial contra los acusados.