Accidente entre un auto y una moto en Río Tala: tres heridos

En la tarde de ayer, personal policial del destacamento de Río Tala intervino en un accidente ocurrido en calle Cisi, donde por motivos que aún se investigan, un automóvil Renault Kangoo conducido por un hombre de 50 años colisionó contra una motocicleta Guerrero 150 cc negra.

En la moto se trasladaba una mujer de 27 años junto a sus dos hijos menores, quienes debieron ser trasladados al Hospital de San Pedro para la realización de estudios complementarios. Según informó el médico de guardia, todos los ocupantes del rodado menor sufrieron lesiones de carácter leve, sin riesgo de vida. La Fiscalía local quedó a cargo de las actuaciones.