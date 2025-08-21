Náutico se quedó con los campeonatos por equipos en el Argentino de Mediofondo

El Club Náutico San Pedro fue gran protagonista del Campeonato Argentino de Medio Fondo 2025, al consagrarse campeón por equipos gracias a la sumatoria de 13 medallas de oro logradas por sus representantes en las distintas categorías.

Entre los resultados más destacados se cuentan el K1 Cadetes de Francisco Gutiérrez (oro), el K2 de Gutiérrez junto a Tomás Taurizano (oro), el K1 Máster de Marcos Puchetti (oro), el K2 Máster de Puchetti y Federico Corleto (oro), el K1 Junior de Gonzalo Sosa (oro) y el K2 Junior de Gonzalo y Lorenzo Sosa (oro). A ellos se sumaron numerosas medallas obtenidas en las categorías promocionales (menores, infantiles y preinfantiles), lo que permitió que el club también se quedara con la Copa de Promocionales.

La competencia, desarrollada en San Pedro el sábado 16 y domingo 17 de agosto, reunió a delegaciones de todo el país en un circuito de 5.000 metros sobre el río.

Con un servicio de streaming durante ambas jornadas y la presencia de las máximas autoridades de la Federación Argentina de Canoas, el evento fue valorado por la organización y el esfuerzo de la Subcomisión de Canotaje del Náutico, que sigue consolidando al club como referente del deporte nacional.

El canotaje es una disciplina clave en el desarrollo de la institución, que cuenta con más de 100 deportistas activos y ha formado figuras de renombre como Lucas Contreras (subcampeón mundial), Gonzalo Carreras (olímpico y campeón panamericano), Matías Machicote (Subcampeón del Mundo) Valentín Rossi y Rebeca Destefano (medallistas y finalistas olímpicos juveniles).

Resultados CNSP – Sábado 16 de agosto

REGATA 1

Master K2 Varones

Pucheti Marcos – Corleto Federico | 1° puesto | 18:28:75

Piccagli Jorge Adrián – Manchone Mauricio Damián | 2° puesto | 24:25:38

Master K1 Damas

Parra Betiana Eleonora | 2° puesto | 31:37:79

González Analia Valeria | 3° puesto | 31:53:59

REGATA 2

Senior K1 Varones

Juan Pablo Corleto | 5° puesto | 22:23:93

REGATA 3

Junior K2 Varones

Sosa Velázquez Gonzalo – Sosa Velázquez Lorenzo | 1° puesto | 20:02:01

REGATA 4

Cadetes K1 Varones

Gutiérrez Actis Francisco | 1° puesto | 20:57:85

4° puesto – Taurizano Tomás | 21:34:32

5° puesto – Ricci Francesco | 22:18:99

8° puesto – Bon Gonzalo | 22:54:46

9° puesto – Verdejo Bautista | 22:59:20

12° puesto – Bagnolo Felipe | 23:12:86

17° puesto – Bernat Kevin | 24:46:47

Resultados – Domingo 17 de Agosto (CNSP)

Regata 5 – 9 hs. – Master K1 Varones

Marcos Puchetti – 1° puesto – 20:42:38

Héctor Ariel Gahn – 2° puesto – 23:23:19

Mauricio Damián Manchone – 3° puesto – 24:11:88

4° Jorge Piccagli – 24:12:86

Regata 7 – 11 hs. – Junior K1 Varones

Gonzalo Sosa Velázquez – 1° puesto – 19:54:08

5° Lorenzo Sosa Velázquez – 21:08:16

Regata 8 – 12 hs. – Cadetes K2 Varones

Francisco Gutiérrez Actis – Tomás Taurizano – 1° puesto – 19:36:22

Francesco Ricci – Felipe Bagnolo – 2° puesto – 19:42:32

4° Gonzalo Bon – Bautista Verdejo – 20:20:15