Hallan elementos robados de una veterinaria abandonados en una obra en construcción

En la mañana de ayer, personal del Grupo Táctico Operativo recuperó elementos sustraídos de una veterinaria tras realizar tareas investigativas. Los objetos fueron encontrados abandonados en una obra en construcción ubicada en la intersección de 9 de Julio y Litoral.

El robo había ocurrido la noche anterior en un consultorio veterinario situado en 9 de Julio al 600, propiedad de una mujer de 53 años. La fiscalía local intervino en el hecho y dispuso las actuaciones de rigor, además de continuar con las investigaciones para identificar al autor del ilícito.