Rechazo gremial a la oferta del 10% y continuidad de la paritaria municipal

Este lunes al mediodía se llevó a cabo en San Pedro una nueva reunión de la Mesa de Relaciones Laborales entre el Departamento Ejecutivo y los gremios municipales, en el marco del inicio formal de la negociación salarial. Durante el encuentro, el Ejecutivo propuso un incremento del 10% en dos tramos, mientras que las representaciones sindicales rechazaron la oferta y plantearon porcentajes superiores. Las partes acordaron continuar las negociaciones en los próximos días.

Según el acta del encuentro, “con el objetivo de dar inicio formal a la negociación salarial el Departamento Ejecutivo Municipal propone un incremento del 10,00% a incorporarse un 6,00% al básico como remunerativo en los salarios devengados en el mes de Abril de 2026 y un 4,00% a incorporarse al básico como remunerativo en los salarios devengados en el mes de Mayo de 2026”. Sin embargo, el ofrecimiento fue desestimado por los gremios: “la representación sindical en uso de la palabra RECHAZA la propuesta salarial presentada por el Departamento Ejecutivo, manifestado los representantes de ATE y UPCN su posición respecto a la solicitud de un incremento salarial del 15,00% (…) por su parte, la representación de STM manifiesta su posición respecto a la solicitud de un incremento de haberes del 30,00%”.

Asimismo, se definió un cronograma de continuidad para la discusión: “las partes de común acuerdo establecen la fecha del 28 de abril de 2.026 a las 10 hs. para la realización del primer encuentro de mesa técnica” y también “la celebración de una nueva reunión paritaria (…) el día viernes 24 de abril de 2.026 a las 12.00 hs.”. El encuentro contó con la participación de funcionarios municipales y representantes de ATE, STM y UPCN, y finalizó pasadas las 13 horas con la firma del acta correspondiente.