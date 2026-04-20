Dramático rescate en Baradero: una mujer cayó a un silo y logró salir con vida

Un tenso episodio se vivió en la vecina ciudad de Baradero, donde una trabajadora de la empresa Ardion cayó dentro de un silo y debió ser rescatada en un operativo de emergencia. En el lugar intervinieron Bomberos, Defensa Civil y personal de la propia firma.

Según se pudo reconstruir, la mujer quedó atrapada tras la caída, pero fue liberada por los rescatistas y luego logró salir por sus propios medios utilizando una escalera en plano inclinado. Posteriormente fue trasladada al Hospital Municipal, donde se informó que se encuentra estable, a la espera de estudios médicos. De acuerdo a las primeras versiones, el hecho habría estado relacionado con una falla en los protocolos de seguridad.

Imagen ilustrativa.