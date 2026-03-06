Reabrieron el paso a nivel del acceso por Ruta 191 y se normaliza la circulación

Luego de varios meses de trabajos en el sector ferroviario y en la calzada, quedó nuevamente habilitado el paso a nivel ubicado en el acceso a la ciudad por Ruta 191, lo que permite restablecer el tránsito vehicular habitual en uno de los ingresos más utilizados.

Las tareas comenzaron a fines de noviembre e incluyeron intervenciones en las vías del ferrocarril y mejoras en el pavimento del cruce. Durante ese período, el tránsito debió ser desviado por calle Basavilbaso para garantizar la seguridad y permitir el avance de la obra. Con la finalización de los trabajos, el paso volvió a abrirse y se recupera la circulación normal tanto para vecinos como para quienes llegan desde la zona rural y localidades cercanas.

Fuente: El Diario de San Pedro.