El gobierno nacional habilitó un canal para denunciar tasas municipales y vuelve la tensión con los intendentes

El Gobierno nacional sumó una nueva herramienta en el sitio web de la Jefatura de Gabinete que apunta directo a las tasas municipales. Desde ahora, cualquier ciudadano puede no solo consultar qué tributos cobra cada comuna, sino también denunciar aquellos que considere excesivos o fuera de regla. La novedad se inscribe en una pelea que viene escalando desde hace meses entre la Casa Rosada y varios intendentes, especialmente del conurbano bonaerense.

La base de este sistema es el portal Transparencia Tributaria Municipal, lanzado en diciembre del año pasado. Allí se expone, municipio por municipio, qué tasas se aplican, cuánto pesan, a qué sectores alcanzan y cómo varían entre distritos. La plataforma discrimina, por ejemplo, la tasa vial, los cargos sobre entidades financieras y otros gravámenes locales, detallando su impacto sobre actividades y empresas.

https://dolarhoy.com/