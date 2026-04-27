Ramallo: un barco fuera de control chocó contra la costa en el río Paraná

Un buque carguero perdió el control y terminó impactando contra la costa del río Paraná, generando momentos de tensión entre quienes se encontraban en la zona.

Testigos registraron la secuencia desde embarcaciones cercanas, donde se observó cómo la nave avanzaba sin rumbo fijo hacia la orilla.

El hecho ocurrió en la localidad de Ramallo y, según las primeras informaciones, no se reportaron personas heridas.

Fuente: www.ahora.com.ar/