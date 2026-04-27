Denuncia por abuso sexual en San Pedro: ordenan medidas y avanza la causa

Una denuncia por abuso sexual fue radicada en la Comisaría de la Mujer y la Familia de San Pedro, lo que dio inicio a una investigación judicial en el ámbito del Departamento Judicial San Nicolás.

Según la información oficial, el hecho denunciado habría ocurrido durante la madrugada en una vivienda ubicada en calle Cucit al 1100 de esta ciudad. Tras lo sucedido, se presentó ante las autoridades y formalizó la acusación, acompañada por allegados.

En el marco de la causa, se dispuso una revisión médica por parte de profesionales de la Policía en el Hospital Subzonal San Pedro, como parte de las pericias correspondientes.

Asimismo, se solicitó una medida de restricción de acercamiento hacia el acusado, la cual será evaluada por el Juzgado de Garantías interviniente.

La investigación quedó a cargo de la UFI N° 7, que continúa con la recolección de pruebas y testimonios para esclarecer el hecho. También se dio intervención a áreas de asistencia a la víctima, que brindarán acompañamiento y asesoramiento durante el proceso.