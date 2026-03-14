Preocupación vecinal por reiterados robos en la zona de Quiroga, Combate de Obligado, Ayacucho y 11 de Septiembre

Vecinos y comerciantes del sector comprendido por las calles Quiroga, Combate de Obligado, Ayacucho y las inmediaciones de la Plaza de la Amistad manifestaron su preocupación por reiterados hechos de inseguridad registrados en el barrio. Según relataron, los episodios estarían vinculados a una joven pareja que suele movilizarse con un cochecito de bebé y que habría protagonizado distintos robos en comercios y viviendas de la zona.

De acuerdo a los testimonios recogidos, las personas señaladas ya habrían sido demoradas por la policía en otras oportunidades, aunque posteriormente recuperaron la libertad. Algunos vecinos incluso aseguraron haber retenido a la mujer tras uno de los hechos, pero luego fue liberada. Ante esta situación, varios frentistas decidieron reforzar la seguridad en sus casas y locales, mientras que otras víctimas optaron por no radicar denuncias por temor a represalias.