Colisión entre moto y auto en Bulevar Moreno y Manuel Iglesias: una mujer resultó con lesiones

Personal policial de esta dependencia acudió en la jornada de ayer a la intersección de Bulevar Moreno y Manuel Iglesias, tras registrarse un siniestro vial por causas que aún se intentan establecer. En el lugar, una motocicleta Gilera 110 cc de color gris con rojo, conducida por una mujer de 48 años, colisionó con un automóvil de color gris cuyo conductor se dio a la fuga.

Como consecuencia del impacto, la conductora del rodado menor fue asistida en el lugar y posteriormente trasladada en ambulancia al hospital local, donde se constató que presentaba escoriaciones en una de sus rodillas. En el hecho interviene la fiscalía local, que trabaja para esclarecer lo ocurrido.