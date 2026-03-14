Por una investigación estafa allanaron un domicilio en el «2 de Abril» y terminaron secuestrando cocaína

Personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) llevó adelante tareas investigativas tras una denuncia radicada en la dependencia, que permitieron establecer la identidad de un hombre acusado en una causa por estafa. Con esa información se solicitó una orden de allanamiento, otorgada por el Juzgado de Garantías N° 1 del Departamento Judicial San Nicolás, que fue ejecutada junto a efectivos de la EPC San Pedro en una vivienda ubicada en un pasillo del barrio 2 de Abril.

Durante el procedimiento no se logró localizar al imputado ni se encontraron elementos vinculados a la investigación, pero en el interior del domicilio fue aprehendida una mujer de 24 años, moradora del lugar, quien tenía entre sus pertenencias varias bochas con clorhidrato de cocaína. La sustancia fue secuestrada de urgencia y, con intervención de la UFI N° 11 de San Pedro, se avaló el accionar policial, disponiéndose que la joven sea notificada de la formación de causa por infracción a la Ley 23.737 y puesta a disposición de la Justicia.