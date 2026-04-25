Paro bancario: afectará el lunes la distribución de efectivo en todo el país

La Asociación Bancaria anunció un paro de 24 horas para el lunes 27 de abril, medida que alcanzará a los 21 tesoros regionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en todo el país. La protesta se da en un contexto de conflicto con las autoridades monetarias y vuelve a poner en foco la provisión de efectivo en bancos y cajeros automáticos.

El gremio, encabezado por Sergio Palazzo, fundamentó la decisión en la falta de diálogo y en el rechazo al cierre operativo de 12 agencias regionales del BCRA. Durante la jornada de paro no se realizarán tareas de traslado ni distribución de dinero, lo que podría generar impacto en la recarga de cajeros, disponibilidad de efectivo y demoras logísticas, especialmente en zonas del interior.