Otra vez la inseguridad: denuncian el robo de una canoa

A través de una publicación en redes sociales, un vecino de San Pedro solicitó la colaboración de la comunidad para recuperar una canoa que, según indicó, desapareció de la zona junto al sector conocido como Mansa Life.

«Me faltó esta canoa del Paseo, al lado del Mansa Life. Si alguien la ve, se la encargo», expresó Rodri Sosa en su publicación, acompañando el mensaje con una fotografía de la embarcación.

Quienes puedan aportar información sobre su ubicación pueden comunicarse con el propietario a través de sus redes sociales o por los medios de contacto que este disponga.