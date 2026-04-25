Dos aprehendidos en La Tosquera por trasladar palos de quebracho robados

En la zona de La Tosquera, personal policial procedió a la aprehensión de dos masculinos de 27 y 28 años, quienes circulaban transportando en un carro tirado a mano elementos presuntamente sustraídos.

Según informaron fuentes oficiales, se trataba de palos de quebracho, los cuales habían sido denunciados como robados previamente en el mismo destacamento policial.

Ante esta situación, intervino la UFI N° 07, que dispuso la realización de las actuaciones correspondientes bajo la carátula de encubrimiento, ordenando posteriormente la libertad de los aprehendidos.