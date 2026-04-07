Nuevos cortes programados de energía por mantenimiento de Coopser

Coopser informó que este miércoles 8 de abril se realizarán cortes programados de energía eléctrica debido a tareas de mantenimiento en líneas de baja tensión en distintos sectores de la ciudad.

El primer corte será de 8:00 a 9:00, afectando la zona comprendida por M. Millán, Salta, B. Paraná y M. de Gomendio. En tanto, el segundo se llevará a cabo de 10:00 a 11:00, en el área delimitada por N. de Torres, B. Sampedrina, Casella y Calle 35. Se recomienda a los vecinos tomar las precauciones necesarias.