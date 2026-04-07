Aprehenden a joven de Baradero con moto robada durante un operativo

En el marco de un operativo de saturación (OSE), personal de la UTOI San Nicolás llevó a cabo la aprehensión de un joven de 19 años en la zona de calle Auli al 900. El procedimiento se concretó cuando los efectivos interceptaron al sujeto, oriundo de Baradero, quien circulaba a bordo de una motocicleta Keller 110 cc de color azul.

Tras la verificación correspondiente, se constató que el rodado poseía un pedido de secuestro activo con fecha del 26 de marzo de 2026, requerido por la UFI N° 8 de Baradero. Intervino la UFI N° 11, que dispuso la realización de las actuaciones de rigor y posteriormente otorgó la libertad al masculino.