Nuevas motos para patrullaje: refuerzan la seguridad en la zona céntrica

Con el objetivo de mejorar la prevención del delito, se incorporaron a la ciudad dos motocicletas policiales enviadas por el Ministerio de Seguridad de la Provincia, que serán destinadas a recorridas en la zona céntrica. Estas unidades permitirán una mayor movilidad y rapidez de respuesta, especialmente en sectores de alta circulación.

Desde el ámbito local destacaron que la llegada de estos vehículos responde a gestiones realizadas y no descartan sumar más recursos en el futuro. Además, señalaron que el uso de estas motos estará acompañado por la capacitación del personal, en el marco de una política que busca fortalecer la presencia policial y optimizar los operativos de seguridad.