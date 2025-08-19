Derivaron en helicóptero a la niña herida en el choque fatal en la Ruta 9

Una niña de 11 años, que resultó gravemente herida en el accidente ocurrido el domingo por la noche en el kilómetro 168 de la Ruta 9, fue trasladada este lunes en un helicóptero sanitario del Ministerio de Salud bonaerense. El operativo, en el que trabajaron Bomberos Voluntarios, Policía y SAME, se llevó a cabo en los terrenos de Papel Prensa, desde donde la menor partió con destino al Hospital Güemes tras una compleja coordinación de emergencia.

La paciente sufrió una fractura de cráneo con pérdida de masa encefálica y permanece en estado crítico. En el vehículo siniestrado, un Citröen C3 que impactó contra un camión, viajaba junto a su abuela, Silvia Karina del Valle, de 55 años, quien lamentablemente perdió la vida en el lugar.