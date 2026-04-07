Allanamiento y aprehensión por robo en una estación de servicio

A partir de una denuncia radicada el 27 de marzo en la EPC local, se inició una investigación por el robo de una billetera laboral y efectos personales a un operario de una estación de servicio ubicada en Av. 3 de Febrero y Pellegrini. El hecho había sido cometido por un joven que se movilizaba en una motocicleta 110 cc.

Tras tareas investigativas llevadas adelante por personal del GTO, con análisis de cámaras de seguridad y testimonios, se logró identificar al presunto autor, un hombre de 26 años con antecedentes. Con una orden judicial, se realizó un allanamiento en una vivienda de calle Fray del Pozo al 2500, donde se procedió al secuestro de la motocicleta utilizada y prendas de vestir vinculadas al hecho. El sospechoso fue aprehendido y trasladado a la comisaría, quedando a disposición de la Justicia.