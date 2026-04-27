Murió en San Pedro el hombre que había sufrido un grave accidente en Villa Ramallo

Se confirmó el fallecimiento de un hombre de 74 años que había resultado gravemente herido en un accidente entre motocicletas ocurrido el pasado 24 de abril en Villa Ramallo.

El siniestro tuvo lugar en la intersección de avenida Dr. Bonfiglio y calle Dr. Ginocchio, donde por causas que aún se investigan colisionaron una Honda XRE 300 Rally y una Guerrero Trip 110 cc, esta última conducida por un adolescente de 16 años. Como consecuencia del impacto, el hombre sufrió lesiones de extrema gravedad y quedó en riesgo de vida.

Tras el hecho, la víctima fue trasladada a San Pedro, donde permanecía internada en el Hospital SADIV en estado crítico. A pesar de los esfuerzos médicos, en las últimas horas se produjo su fallecimiento.

La causa, caratulada como “lesiones culposas”, continúa bajo investigación para determinar las circunstancias del accidente.