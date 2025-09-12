McDonald’s abrirá un local en el Parador San Nicolás

La noticia fue confirmada, el Parador San Nicolás, ubicado en la entrada de la ciudad por avenida Presidente Perón, sumará un nuevo atractivo: McDonald’s abrirá un local que funcionará todo el día e incorporará el servicio de “Automac”, para quienes prefieran pedir desde el vehículo.

Esta apertura forma parte de un proyecto más amplio de modernización del predio, que incluye la construcción de la nueva terminal de ómnibus de larga distancia y un sector comercial similar a un centro de compras. El Parador, que desde hace más de 25 años concentra gran parte del tránsito de pasajeros, busca transformarse en un espacio más moderno y cómodo para quienes lo visitan.

Por el momento, la fecha de apertura no está definida, pero los inversores avanzan con los trámites administrativos y la planificación de las obras.

FUENTE: https://www.opinandosannicolas.ar/