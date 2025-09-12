Campana: cierra una planta de una conocida fábrica de motos y despide a unos 50 operarios

El Grupo Simpa, representante en la Argentina de marcas de motos como KTM, Royal Enfield y Harley-Davidson, cerró su planta industrial ubicada en Campana, provincia de Buenos Aires y despidió a 50 operarios. Esta medida sorpresiva, se informó, fue para reestructurar su actividad y centralizar el armado de unidades en Pilar.

La fábrica de Campana se dedicaba al ensamblaje de motos KTM, Husqvarna y CFMoto con kits importados de India, China y Europa, y tenía capacidad para producir cerca de 200 unidades diarias, aunque con apenas un 5% de componentes nacionales.

Despidos y preocupación

Esta noticia se da en medio de un mercado laboral que en julio volvió a mostrar señales de retroceso. Según la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) del Ministerio de Capital Humano, el empleo privado registrado en empresas de más de 10 trabajadores se contrajo 0,2% tanto en la comparación mensual como en la interanual.

El retroceso fue homogéneo: se repitió en los aglomerados del interior del país y en el Gran Buenos Aires. Por ramas de actividad, el informe señaló que “el empleo industrial mantiene el mismo nivel que el mes pasado, mientras que en el resto de los sectores se observan variaciones negativas”. (DIB)