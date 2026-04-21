Los sindicalistas camioneros Cabaleyro y Espíndola serán juzgados desde septiembre

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 fijó para el 28 de septiembre el inicio del juicio oral y público contra los dirigentes del Sindicato de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, junto a seis exempleados de la firma sampedrina Rey Distribución. Los acusados enfrentarán cargos por extorsión y turbación de la posesión, en el marco del bloqueo a la planta ocurrido en San Pedro. Según lo previsto, el debate se extenderá hasta el 6 de octubre, a lo largo de varias jornadas.

Tal como se había anticipado, en la audiencia preparatoria realizada el lunes no se presentaron acuerdos de salidas alternativas al juicio, por lo que el proceso avanzará hacia el debate oral. Además, se estableció un plazo para la realización de una pericia pendiente que será incorporada a la causa.

En el expediente están imputados los dos líderes gremiales y seis exempleados de la empresa denunciante. La causa se remonta a 2021, cuando los propietarios de Rey Distribución denunciaron el bloqueo de los accesos a la planta en el marco de un conflicto sindical.

El pasado 8 de abril se cumplieron cuatro años desde que Cabaleyro y Espíndola fueron detenidos con prisión preventiva, medida que actualmente cumplen bajo arresto domiciliario con monitoreo. La causa fue elevada a juicio por cinco hechos: turbación de la posesión en concurso ideal con coacción (dos hechos), extorsión (tres hechos) y extorsión en grado de tentativa —este último finalmente recalificado—, todos en concurso real, delitos que contemplan una pena mínima de cinco años de prisión.

Fuente: Diario El Norte.