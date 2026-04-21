Tragedia en la Ruta 9: una persona murió tras el vuelco de un auto en Ramallo

Este martes se registró un grave siniestro vial en el partido de Ramallo, donde un automóvil en el que viajaban cinco personas volcó sobre la autopista.

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 221 de la Ruta Nacional N° 9, en la mano Rosario–Buenos Aires. Como consecuencia del impacto, una persona perdió la vida, mientras que se desconoce hasta el momento el estado de salud del resto de los ocupantes.

En el lugar trabajaron servicios de emergencia y personal policial. Interviene la UFI en turno, que dispuso actuaciones bajo la carátula de “averiguación causal de muerte”. No se descartan nuevas precisiones en las próximas horas.